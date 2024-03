Już od miesięcy nazwisko Roksany Węgiel jest jednym z głośniej rozbrzmiewających w polskich mediach. Niestety, w ostatnim czasie wokalistka coraz częściej musi mierzyć się z aferami i narastającymi plotkami wokół jej związku z Kevinem Mglejem. Teraz dosadnie skonfrontowała się z pojawiającymi się zarzutami.

Reklama

Roksana Węgiel reaguje na wieści o narzeczonym!

Od czasu, gdy ogłoszono Roksanę Węgiel jedną z uczestniczek "Tańca z gwiazdami", emocji w sieci nie brakuje. Nie było wątpliwości, że start formatu przyniesie jej jeszcze większy rozgłos, ale chyba nikt nie spodziewał się, że dojdzie do tego w takich okolicznościach. Jeszcze przed pierwszym odcinkiem w mediach zaczęły pojawiać się pogłoski, jakoby narzeczony wokalistki był chorobliwie o nią zazdrosny, a nawet próbował wpłynąć na dobór jej tanecznego partnera.

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Choć sam Kevin zdementował krążące plotki, z czasem pojawiło się ich jeszcze więcej. Później opinia publiczna zaczęła podejrzewać, że chłopak próbuje kontrolować Roxie i to przez niech ta nie jest w stanie pokazać większych emocji podczas tańca z Michałem Kassinem. Emocje narastały z każdym dniem, aż w końcu Kevin zdecydował się odejść z mediów społecznościowych. To wcale nie uciszyło dyskusji.

Po ostatnim odcinku "TzG" portal Pomponik porozmawiał z Roxie, pytając ją wprost o to, jak ona reaguje na oskarżenia kierowane pod adresem jej ukochanego. 19-latka nie kryła oburzenia, wyznając:

Źle się czuję z tym. Nie mamy na to wpływu, więc też ciężko coś z tym robić, walczyć, ale to nie jest prawda. Od początku ludzie mieli problem z naszym związkiem. Pewnie dla wielu nadal mam 12 lat i nie mam rozumu. A jednak mam swój rozum, swoje uczucia i uwierz mi, nie pozwoliłabym się krzywdzić

Jacek Kurnikowski/AKPA

Wtrącił też się jej programowy partner, stając w obronie Kevina.

Zobacz także

Prywatnie poznałem Kevina i to jest naprawdę super człowiek. Bardzo wspiera nas i Roksanę, więc ja też przyznam szczerze, że nie rozumiem negatywnych komentarzy na jego temat, bo wypowiadają się pewnie osoby, które jakoś powierzchownie go oceniają

Czy to jednak wystarczy, by uciszyć krążące plotki? Trudno przewidzieć. Nie ma jednak wątpliwości, że narzeczony Roksany Węgiel pęka z dumy po każdym jej tańcu, a będąc jeszcze aktywnym na Instagramie co tydzień zachęcał internautów do głosowania.

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel komentuje 40 punktów w "Tańcu z Gwiazdami". Wspomina o Kassinie. "Cieszyłam się, że Michał coś takiego wymyślił dla mnie"

Instagram@kevinmglej