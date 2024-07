Choć wczoraj Mateusz Maga pożegnał się z programem "Top Model", z pewnością jest najgorętszym uczestnikiem hitu TVN. Chłopak o androgynicznej urodzie wzbudza ogromne kontrowersje ze względu na swój charakter i wygląd. Tuż po odejściu z show podzielił się dramatycznym wpisem, gdzie tłumaczył swoją postawę w programie. Przypomnijmy: Mateusz Maga wyjawia dramatyczne kulisy Top Model. To tłumaczy jego zachowanie

Dziś Mateusz wraz z Dawidem Wolińskim pojawił się w studiu "Dzień Dobry TVN". Panowie wraz z prowadzącymi dyskutowali o jego porażce i zachowaniu wobec innych uczestników, które nie przysporzyło mu fanów Projektant sceptycznie podchodzi do kariery Magi w modelingu, choć sam Mateusz opowiedział, że dostał mnóstwo propozycji i to nawet z zagranicy:

Dawid: To nie jest tak, że Mateusz nie dałby sobie rady. Chodzi o to, że nie był na to wszystko gotowy. Nie do końca był zdeterminowany. Mateusz cały czas szuka tego, co chce robić w życiu, Nie jest do końca przekonany, czy chce być modelem, modelką czy chce być w tej brany, potrzebuje trochę czasu, pozytywnego myślenia, bo z tym u ciebie kiepsko, prawda Mateuszku?

Mateusz: Przede wszystkim jeśli chodzi o aspekt związany z modelingiem, to jeszcze przed programem chciałem się w tym realizować, otrzymywałem propozycje, głównie z zagranicznych agencji, wstawiałem zdjęcia takie zwykłe na Insragramie i wszystko się zaczęło, a agencje zagraniczne proponowały mi kontrakty, także z Nowego Jorku, od strony bycia modelem i modelką, w związku z czym byłoby to takie wyzwanie, więc nie chciałem pochopnie podejmować decyzji.

Dawid: Ale wiesz co, w tobie jest coś takiego, że ty wszystko mocno trawisz w sobie. To jest praca, każdy z nas się stara, A ty mało kiedy podejmujesz wyzwanie.

Mateusz: Wiem, ja uważam że w programie nic nie pokazałem

Dawid: Ale miałeś szanse, tak jak każdy z uczestników. Teraz się tłumaczyć nie ma sensu, jest fajnie, zrobiłeś swoją część, myślę, że powinieneś być z tego zadowolony.