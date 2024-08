Jak w każdym sezonie, stacje telewizyjne dwoją się i troją, by przyciągnąć przed ekrany jak największą liczbę widzów. Nic zatem dziwnego, że TVN, podobnie jak konkurencja, szykuje ciekawe zmiany - m.in. w paśmie śniadaniowym. Wiadomo już, że zmieni się skład prowadzących "Dzień Dobry TVN", a do ekipy dołączył (tymczasowo, ale jednak) nawet Adam Małysz! Jak widzowie ocenili jego debiut w roli prezentera? Głosy są mocno podzielone.

Fani podzieleni ws. debiutu Adama Małysza w "Dzień Dobry TVN"

Choć często mówi się, że telewizja rządzi się swoimi prawami, a zmiany personalne i ramówkowe to niemal chleb powszedni dla związanych z tą branżą osób, roszady w śniadaniówkach to zupełnie inny poziom zawirowań: niemal w każdym sezonie producenci prezentują widzom nowe twarze i odświeżone formaty - a wszystko po to, by umilić Polkom i Polakom poranki.

Produkcja "Dzień Dobry TVN" pokusiła się nie tylko o odświeżony skład prezenterów, ale i o angaż osób na pozór niezwiązanych z branżą! Do śniadaniówki TVN na kilka dni dołączyli m.in. aktor Piotr Adamczyk czy muzyk Krzysztof Zalewski, a największym zaskoczeniem był chyba wybór Adama Małysza. Sportowiec dołączył do zespołu "DDTVN" na tydzień, a spora grupa widzów była zachwycona jego prezencją na szklanym ekranie!

Brawo Panie Adamie super poszło

Wspaniale, Pan Adam coraz bardziej kreatywny

Adaś dał radę

Brawo Adam, świetnie Ci poszło

Niestety, nie wszyscy widzowie podzielili entuzjazm ws. występu Adama Małysza w porannym paśmie TVN. Niektórzy internauci pisali wprost, że choć Małysz to wybitny sportowiec, miejsce w telewizyjnym studio powinien zostawić raczej komuś innemu:

Wspaniały sportowiec ale nie jest to prezenter.

Ja wszystko rozumiem, że mistrz ale mistrz w swoim fachu. Człowiek, który ma problemy z poprawną polszczyzną, to nie najlepiej na taką rolę. Mam nadzieję, że to jaka jednorazowa akcja

Jak widzę tydzień z Małyszem to nie wiem czy się śmiać czy inaczej zareagować

A jak Waszym zdaniem sprawdził się Adam Małysz w ekipie "Dzień Dobry TVN"? Chcielibyście, żeby na stałe dołączył do składu śniadaniówki? Przypomnijmy, że zmiany w TVN nie są jedynymi nowościami w porannych show: już w najbliższy piątek Polsat rusza z autorską śniadaniówką, którą poprowadzą m.in. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Czekacie?

