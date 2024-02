Ostatnio odcinek „Dzień dobry TVN” przyniósł sporo emocji i zaskoczeń. Widzowie wraz z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim przyjrzeli się wielkiej metamorfozie gwiazd programu „Gogglebox. Przed telewizorem”. Agnieszka i Ewa przeszły ogromną zmianę. Popularne bliźniaczki same były pod wrażeniem. Zobaczcie sami.

Agnieszka i Ewa z „Gogglebox” pochwaliły się metamorfozą w „DDTVN”

Fanom „Gogglebox. Przed telewizorem” Agnieszki i Ewy nie trzeba przedstawiać. Uczestniczki szybko wyróżniły się na tle innych, zyskując sympatię widzów za sprawą poczucia humoru oraz szczerości. Dodatkowe zainteresowanie wzbudził fakt, że panie są siostrami bliźniaczkami. Jak to bywa w rodzeństwie, dziewczyny od czasu do czasu wbijają sobie szpilki, ale ich więź wydaje się bardzo silna.

Bliźniaczki z Gogglebox instagram.com/blizniaczkigogglebox/

Bliźniaczki poddały się metamorfozie w „Dzień dobry TVN”, która miała całkowicie odmienić ich wizerunek. Uczestniczkom „Gogglebox. Przed telewizorem” zależało też na tym, by wyraźnie różnić się od siebie. Relację z tej przemiany zdał Piotr Wojtasik. Pierwsza widzom pokazała się Agnieszka.

Pierwsze, co mocno rzuca się w oczy, to zupełnie inna fryzura. Bliźniaczka przeszła krótkie cięcie. Celebrytka zaprezentowała się w luźnym, dżinsowym kombinezonie. Look dopełniła beżowymi kowbojkami i czarnym kapeluszem. Sama nie ukrywała zachwytu tym, jak wyszła.

Bliźniaczki z Gogglebox instagram.com/blizniaczkigogglebox/

Chciałam dżins, chciałam, żeby look był w tym stylu, bo planuje taki rok, w takim stylu. Wszystko mi się podoba. Sztos makijaż, kolor w ustach. (…) Nic oddać, nic ująć. A reszta to niech widzowie powiedzą, ja się czuję bosko – powiedziała.

Natomiast Ewa pokazała się w długich blond włosach. Postawiła na znacznie bardziej elegancką stylizację. Celebrytka wskoczyła w małą czarną, na którą nałożyła jasny płaszcz. Nie ukrywała inspiracji paryskim stylem.

Bliźniaczki z Gogglebox Player.pl/Dzień dobry TVN

Ja powiem tak. Inaczej niż siostra. Ja wybieram się na wycieczkę do Paryża, bo mam taki look, ale trafiony w sedno, po prostu ja jestem mega zachwycona – powiedziała uśmiechnięta.

Na koniec siostry oceniły swoje metamorfozy. Dziewczyny nie szczędziły sobie komplementów. Nie zabrakło też zabawnych porównań.

Bliźniaczki z Gogglebox Player.pl/Dzień dobry TVN

Ewa, ty wyglądasz jak pół miliona dolarów, bo wiesz, ja wyglądam jak milion dolarów. (…) Ja będę żoną bogatego kowboja, a ty biznesmena – rzuciła bliźniaczka.

Jak wam się podoba metamorfoza Agnieszki i Ewy z „Gogglebox. Przed telewizorem”. Poznalibyście je?

Bliźniaczki z Gogglebox Player.pl/Dzień dobry TVN