Maryla Rodowicz przeprasza Wojciecha Modesta Amaro za krytykę jego Atelier Amaro, chociaż jeszcze nie odwiedziła tego miejsca. Diwa nie myślała, że juror programów kulinarnych w Polsacie poczuje się urażony jej słowami. Przekonuje, że nie miała nic złego na myśli. Skąd więc krytyka?

Atelier Amaro odwiedził syn Maryli Rodowicz, który wyśmiał potrawy i sposób ich podawania:

Maryla nie myślała, że Wojciech Modest Amaro mógł się poczuć urażony. Na odpowiedź jego żony nie trzeba było długo czekać:

Maryla Rodowicz na łamach Twojego Imperium postanowiła przeprosić restauratora:

Rzeczywiście, jeszcze tam nie byłam. Ale Modest Amaro ma tego samego trenera tenisa co ja, więc pewnie się spotkamy na korcie. Gdy tylko go zobaczę, muszę go przeprosić, za to, że powiedziałam, że mój syn i jego przyjaciółka dostali ataku śmiechu, gdy zobaczyli co im podano w Atelier. A Modest Amaro poczuł się dotknięty. Naprawdę nie miałam zamiaru go obrazić. Chodziło mi tylko o to, że formy serwowanych dań są tam po prostu zabawne - mówi wokalistka