Maryla Rodowicz jest wielką diwą i nie ma co do tego żadnych wątpliwości! Gwiazda ma wielu fanów, lecz nie brakuje również osób, które nie są jej przychylne. Na szczęście Maryli nie brakuje poczucia humoru i dystansu do samej siebie, dzięki czemu wszystkie przejawy hejtu kierowanego w jej stronę umie potraktować z przymrużeniem oka. Tak było i tym razem. Zobacz też: Rodowicz o współpracy z Donatanem: On jest faszystą!

Maryla zamieściła na swoim profilu na Facebooku post z filmikiem z wygłupami z garderoby gwiazdy. Po postem oczywiście pojawiła się masa komentarzy fanów artystki. Wśród nich znalazł się jeden mocno ordynarny:

Maryla idź umierać - napisał jeden z komentujących.

Artystka skomentowała go krótko:

Nie obiecuję - napisała.

Gratulujemy poczucia humoru i dystansu.

