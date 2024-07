Już jutro startuje 50. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Muzyczne święto psują jednak kolejne kontrowersje, głównie związane z rezygnacją z występu przez Edytę Górniak. Przypomnijmy: Górniak ostro o Opolu: Nie godzę się na pracę w atmosferze kłamstwa

Jako oficjalny powód Edyta podała fakt, iż organizatorzy namawiali ją na zaśpiewanie piosenki z repertuaru słynnej Anny German, a artystka nie czuła się na siłach, żeby zmierzyć się z tak wymagającymi utworami. Nieoficjalnie spekulowano zaś, że diva żądała wyższego wynagrodzenia i nie podobał się jej fakt, że to Maryla Rodowicz, a nie ona, będzie główną gwiazdą festiwalu. W jednym z ostatnich wywiadów zapytano samą Marylę o całą sytuację:



Jeżeli artysta czuje się na siłach „wokalnie”, by mierzyć się z takim repertuarem – nie powinien rezygnować. A akurat pani Górniak – co jak co – ale wokal ma. Moim zdaniem wielkość Anny German nie była dla niej przeszkodą, a jedynie wymówką. Żal mi, bo by pewnie dobrze zaśpiewałaby piosenkę German. Ma głos, potrafi śpiewać i jest piękną kobietą - wyznała w wywiadzie dla TVP Info.