Syn Maryli Rodowicz - Jędrek Dużyński - od kilku lat przyjaźni się z Sławkiem Uniatowskim, wokalistą znanym z "Idola" i hitu z Rodowicz - "Będzie to co musi być". Ostatnio zrobiło się o nich głośno, gdy fanpage Vogule Poland w satyrycznym tekście sugerował, co łączy panów.

Reklama

Piosenkarka w rozmowie z Party.pl o Uniatowskim wyrażała się w samych superlatywach, jednocześnie zdradziła, że to doskonały partner na wyjścia na różne gale i imprezy.

Sławka bardzo lubię, bo jest bardzo zdolnym muzykiem i przystojnym mężczyzną. [...] Mam bardzo z nim miłe wspomnienia, a w tej chwili Sławek przyjaźni się z moim synem, więc często się widujemy. Z takim partnerem to nie wstyd się pokazać, to jest coś. - mówi Rodowicz.

Który z nich jest przystojniejszy? :)

Zobacz także: Maryla Rodowicz o rozwodzie z mężem: Czuję się z tym wszystkim bardzo źle, ale nie chcę walczyć. Nie wiem, co mnie czeka

Zobacz także

Reklama

Maryla Rodowicz z synem i Sławkiem Uniatowskim na urodzinach restauracji "Akademia".