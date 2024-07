Maryla Rodowicz odpowiada na krytykę swoich fanów. Zaledwie kilka godzin temu w sieci pojawiło się oświadczenie piosenkarki, która zdecydowała się jednak wystąpić na festiwalu w Opolu. Zanim artystka podjęła taką decyzję, wszyscy zastanawiali się, czy pójdzie w ślady Kayah i Katarzyny Nosowskiej, które ze względu na zamieszanie wokół cofnięcia zaproszenia do Opola dla Kayah zrezygnowały z udziału w festiwalu organizowanym przez Telewizję Publiczną.

Pod oświadczeniem pojawiło się bardzo dużo komentarzy, w których fani nie ukrywają swojego rozgoryczenia. Decyzja o udziale w Opolu nie spodobała się fanom Maryli Rodowicz, która próbowała odpowiadać na ich krytyczne wpisy.

Kurski sam podzielił Opole. Przykro mi, że podjęła Pani taką decyzję (...)

Mimo, że Pani Maryla towarzyszy mi w życiu od zawsze! Ale nie! Nie tym razem i nie teraz! ????

Pani Marylo! Nic tu się nie klei. Pisze Pani, że poszła walczyć o Kayah, a w filmie z Kurskim mówiła Pani, że nie ma żadnych czarnych list. To o co była walka???

wszystko wymknęło się spod kontroli. Prawda jest taka, że Kurski ukradł Opole. Czy Pani chce się pod tym podpisać? Czy naprawdę będzie dobrze pani wspominała taki jubileusz, który odbywa się w takiej atmosferze? Jest pani pewna, że tym razem Opole ugości Panią tak jak zawsze? Powinna być pani sumieniem nie tylko innych muzyków, ale też tego kraju. Dlatego tak trudno się pogodzić z tym, że chce pani tam wystąpić! I proszę nie zasłaniać innymi artystami. Wszyscy by to zrozumieli!