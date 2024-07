Marta Żmuda-Trzebiatowska już od kilku lat jest uznawana za jedną z najlepszych i najpiękniejszych polskich aktorek. Gwiazda, którą mogliśmy poznać w serialu "Magda M.", a później w "Teraz albo nigdy!" od dawna jest w związku z Adamem Królem i pomimo ciągłych doniesień o ich rzekomym rozstaniu, Żmuda zapewnia, że miłość kwitnie.

Okazuje się jednak, że w życiu serialowej gwiazdy jest jeszcze jeden równie ważny mężczyzna - jej brat Mariusz. W najnowszym wydaniu miesięcznika "Pani" Żmuda-Trzebiatowska przyznała, że młodszy brat "jest skromny i nieco wycofany" dlatego nigdy wcześniej nie chciał pokazywać się z nią publicznie.

- Nie zapraszam go nawet na swoje premiery, bo wiem, że moja popularność go peszy, unika kontaktu z prasą - zdradza aktorka. Staram się roztaczać nad bratem opiekę. Choć to już dorosły facet, wciąż czuję się za niego odpowiedzialna.

Zobaczcie Martę i Mariusza we wspólnej sesji dla miesięcznika. Są do siebie podobni?

