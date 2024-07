1 z 7

W maju tego roku Marta Żmuda-Trzebiatowska została ambasadorką międzynarodowego projektu społecznego "Nurture the World", którego głównym celem jest pomoc niedożywionym dzieciom. Dla aktorki inicjatywa ta jest o tyle ważna, że z pierwszej ręki wie, jak duży jest to problem - nie tylko na świecie, ale również w Polsce, gdzie niedożywionych jest aż 700 tysięcy dzieci. W jednym z wywiadów tak tłumaczyła swoją decyzję o dołączeniu do "Nurture the World":

Ważna jest dla mnie sama idea akcji, czyli pomoc niedożywionym dzieciom. Uważam, że ten temat jest nieco pomijany w Polsce. Wydaje nam się, że problem głodujących dzieci jest daleko od nas i dotyczy głównie Afryki. A ja mam dane z pierwszej ręki. Moi rodzice są nauczycielami w małej miejscowości na Kaszubach, są to dawne tereny PGR-owskie i tam stopień biedy jest naprawdę bardzo duży. Dzieciaki wstydzą się tego problemu, nie mówią o tym głośno i może dlatego mamy taką znikomą wiedzę na ten temat. Każdy może pomóc kupując różnego rodzaju produkty. Obecnie na sprzedaż wystawiane są torby bawełniane. Środki pozyskane ze sprzedaży jednej takiej torby to aż 5 posiłków dla jednego dziecka - wyznała w rozmowie z Prestige Bag.

Teraz zaś odbyło się spotkanie członków fundacji, w którym udział wzięła też nowa ambasadorka. Żmuda zaprezentowała się w stonowanej stylizacji i udowodniła, że jest nie tylko piękną kobietą, ale i wrażliwą na problemy innych osobą.

Zobaczcie zdjęcia ze spotkania w "Nurture the World":