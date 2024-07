Mariusz Totoszko jest dobrym muzykiem, ale nie tylko w tej roli czuje się spełniony. Od kilku lat piosenkarz jest szczęśliwym ojcem rocznej Zosi i sześcioletniej Julii. Jako wzorowy tata stara się nie korzystać z pomocy niani, dlatego też, łącząc przyjemne z pożytecznym, zabiera dzieci na każde możliwe wydarzenia. Ostatnio ze starszą córką przyjechał na Top Trendy do Sopotu.

Z Julią Mariusz przyszedł na dwie konferencje Top Trendy, w piątek i sobotę. Córka nie odstępowała go na krok, co mu wcale nie przeszkadzało. Totoszko bardzo chętnie i cierpliwie spędzał czas ze starszą pociechą, pozując do wspólnych zdjęć. Podczas wczorajszego występu na festiwalu Polsatu Julia towarzyszyła Mariuszowi na scenie i razem ze sławnym tatą wykonała przebój "Volveremos".

W rozmowie z dziennikarzem AfterParty.pl Mariusz Totoszko opowiedział jak być dobrym rodzicem:

Zobaczcie zdjęcia Mariusza i Julki z Sopotu:

