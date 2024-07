Wygląda na to, że wiele rodzimych gwiazd chce emigrować zagranicę. Niedawno Doda wyznała, że emigruje do Los Angeles, podobną pozycję wyznał Michał Szpak. Grono powiększa się także o MaRinę.



O ile w przypadku wymienionych gwiazd chodzi o chęć rozkręcenia kariery za Oceanem, tak Łuczenko skupia się na edukacji. Marina przerwała studia ze względu na intensywny tryb życia jaki musiała poświęcić podczas kręcenia zdjęć do serialu "39 i pół".



- Chciałabym studiować za granicą, gdzieś, gdzie mogłabym połączyć pasję do muzyki, aktorstwa i tańca - wyznała Marina w rozmowie z dwutygodnikiem "Flesz".



Myślicie, że Marina przy okazji studiów zawojuje zagranicą? W końcu materiał z jej debiutanckiej płyty "HardBeat" jak najbardziej jest światowy...



