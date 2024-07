Marina Łuczenko pokazała zdjęcie z wieczoru panieńskiego! Na instagramowym profilu piosenkarki dopiero teraz pojawiła się fotka z imprezy w gronie przyjaciółek. Gwiazda pożegnała się ze stanem panieńskim na imprezie tematycznej w Londynie. Ach, co to był za wieczór! Musicie zobaczyć to zdjęcie!

Wieczór panieński Mariny Łuczenko

Wieczór panieński Mariny utrzymany był w stylistyce lat 20-tych rodem z filmu "Wielki Gatsby". Wszystkie uczestniczki tego wyjątkowego wydarzenia miały na sobie stroje z epoki. Na fotce, którą Marina zamieściła w sieci, dziewczyny pozują na tle stylowego samochodu i wszystkie wyglądają świetnie! Na pierwszym planie oczywiście jest Marina w długiej, czarnej, cekinowej sukni w długich rękawiczkach i z futerkiem przerzuconym przez ramię. Do złudzenia przypomina Blair Waldorf z kultowego serialu "Plotkara"! Zdjęcie zdradza, że na imprezie była również Anna Lewandowska. Już miesiąc temu na profilu Mariny pojawiała się tajemnicza fotka w otoczeniu przyjaciółek, w tym żony Roberta Lewandowskiego. Wówczas pojawiły się podejrzenia, że może ona pochodzić z panieńskiego Mariny. Dziś już wiemy na pewno, że właśnie tak było. :)

Marina Łuczenko miała wieczór panieński inspirowany filmem "Wielki Gatsby".

Instagram

Anna Lewandowska i inne przyjaciółki Mariny bawiły się wspólnie w Londynie.

Instagram

Marina jest już żoną Wojciecha Szczęsnego!