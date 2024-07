Już jest! Pierwsza okładka Mariny po ślubie z Wojciechem Szczęsnym! Wywiadowi z piosenkarką towarzyszyła piękna sesja zdjęciowa. Co w wywiadzie opowiedziała Marina?



Marina na okładce Gali. Pierwszy wywiad z Mariną po ślubie z Wojciechem Szczęsnym

Piosenkarka opowiedziała w wywiadzie dla "Gali" o ślubie z piłkarzem i im wspólnym życiu w Rzymie. Przypominamy, że gdy piosenkarka zaczęła spotykać się z Wojciechem Szczęsnym, grał on dla Arsenalu Londyn. Marina dla ukochanego przeprowadziła się do Londynu, a gdy został on przeniesiony do AS Romy, zamieszkała z nim w Rzymie. Na okładce "Gali" Marina wyznaje:

"Za mężem pójdę na koniec świata"

Z pewnością w wywiadzie Marina zdradziła szczegóły ślubu z ukochanym, ale jak powszechnie wiadomo, para bardzo chroni swoje życie prywatne, dlatego zapewne Marina nie zdecydowała się na wyjawienie wszystkiego. Przypomnijmy, że para nie zdecydowała się ani na wspólną sesję ślubną, ani wywiad dla żadnego kolorowego magazynu, za co została bardzo pochwalona przez Karolinę Korwin-Piotrowską. Zobaczcie okładkę "Gali" z Mariną.

Marina na pierwszej okładce po ślubie z Wojtkiem Szczęsnym

Gala Facebook

Marina i Szczęsny przed Euro 2016 wzięli ślub w Grecji

Facebook

Po Euro 2016 Szczęsny i Marina planują pojechać w podróż poślubną

Facebook