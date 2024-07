Marika za kulisami teledysku "Risk Risk"

1 z 9

Marika dzięki udziałowi w "The Voice of Poland" zyskała dużą popularność na rynku komercyjnym. W zeszłym roku wokalistka wydała płytę "Momenty", która okazała się sukcesem. Jednym z singli promujących album jest piosenka "Risk Risk", do której właśnie kręcony był teledysk. Zobacz: "Pokazują na mnie palcem w sklepach"

Artystka ubrana w kolorową stylizację pojawiła się w studio i przez cały dzień pracowała nad nowym teledyskiem. Marika ubrana w trendy: w różową rozkloszowaną spódnicę i krótki żółty top wyglądała przesłodko. Ponadto po raz kolejny wokalistka pochwaliła się swoim szczupłym i wysportowanym ciałem. Na planie Marice towarzyszyło dużo pozytywnej energii, bowiem przed kamerą tańczyła i strzelała śmieszne miny.

Już nie możemy doczekać się efektu końcowego, gdyż stylizacja gwiazdy idealnie pasuje do tanecznego singla w stylu disco.

