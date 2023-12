Dopiero co Allan i Nicol zaskoczyli wszystkich wspólną piosenką, a teraz znów znaleźli się na językach. 19-latek najwyraźniej już nie zamierza kryć się z ukochaną, bo właśnie zabrał ją na konferencję Telewizji Polskiej! Jak prezentowali się na ściance? Jedna rzecz od razu zwraca uwagę.

Reklama

Allan Krupa zabrał ukochaną na salony

Od kilku tygodni sporo plotkowało się o nowym związku jedynego syna Edyty Górniak. Internauci byli coraz bardziej przekonani, że 19-latek spotyka się z Nicol Pniewską, a nawet miał dla niej wyjechać do Monako. On sam jednak nie odnosił się w żaden sposób do pogłosek, a pierwsze wspólne zdjęcie pokazał stosunkowo niedawno, choć trudno było dopatrzeć się na nim, że łączy ich coś więcej.

Dopiero kilka dni temu rozwiał wszelkie wątpliwości, wydając nowy utwór właśnie w duecie z Nicol, zatytułowany "Fake Love"! Minęła raptem chwila, a 19-latek przełamał się i zabrał ukochaną po raz pierwszy na salony, a dokładniej na konferencję Sylwestra Marzeń z Dwójką, podczas którego zagra razem z mamą.

Allan Krupa z dziewczyną Artur Zawadzki/REPORTER/EAST NEWS

Zobacz także: A jednak, potwierdziły się plotki o synu Edyty Górniak! Wokalistka jest wniebowzięta, stało się

Pojawienie się tej dwójki na ściance od razu zwróciło uwagę fotoreporterów. Allan Krupa i Nicol pozowali do zdjęć przez cały czas stojąc tuż przy swoim boku. Co ciekawe, wybrali na tę okoliczność niemal identyczne stroje - luźne jeansowe spodnie, oversizową bluzę i jeansowy bezrękawnik! Partnerka 19-latka wyglądała na naprawdę zadowoloną i raczej niespeszoną blaskiem fleszy.

Reklama

Kim w zasadzie jest Nicol Pniewska? 18-latka to córka znanego i majętnego influencera, działającego w sieci pod pseudonimem HighBart. Dziewczyna, podobnie jak Allan, próbuje swoich sił w muzyce.

Allan Krupa z dziewczyną Artur Zawadzki/REPORTER/EAST NEWS