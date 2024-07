Zagraniczna kariera Margaret nabiera rozpędu. Hit wokalistki grają już duże europejskie rozgłośnie radiowe, a najbardziej przypodobał ją sobie rynek niemiecki, gdzie gwiazda ostatnio aktywnie promowała swój singiel. W Polsce również wróży się jej wielką karierę. Przypomnijmy: Korwin Piotrowska wróży Margaret światową karierę

Piosenkarka nie poprzestaje jednak na występach promocyjnych i wywiadach - postanowiła przypuścić prawdziwy szturm na niemieckie media i od jakiegoś czasu jej hit "Thank You Very Much" jest tłem muzycznym do reklamy nowej ramówki stacji Pro7 - jednej z największych komercyjnych stacji telewizyjnych w Niemczech. Oznacza to, że utwór usłyszały już miliony Niemców w swoich domach, a efekt jest piorunujący: na oficjalnej liście przebojów naszych zachodnich sąsiadów Margaret i "Thank You Very Much" zadebiutowało na wysokim 42. miejscu.



Wszystko wskazuje na to, że Margaret czeka wielka kariera w Niemczech. Kibicujecie jej?

Zobacz też zdjęcia Margaret w niemieckiej telewizji: