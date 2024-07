To była wielka tajemnica, ale jak już pisaliśmy kilka dni temu, Margaret dostała program w telewizji! Kilka dni temu zdradziła nam kilka szczegółów.

Będę miała nową rolę, której się boję, ale w zasadzie będę sobą. Jest to program związany z muzyką - powiedziała nam Margaret.

Dziś już wiadomo, że Margaret poprowadzi program "Retromania" w TVP1! Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, razem z piosenkarką show poprowadzą legendy telewizji: dziennikarze Wojciech Pijanowski i Krzysztof Szewczyk. Obydwaj występowali kiedyś w kultowym programie „Jarmark" razem z Wojciechem Zientarskim. „Retromania" będzie programem rozrywkowym z udziałem gwiazd, anegdotami z dawnych lat i dużą ilością dobrej muzyki! Będzie też lista przebojów i materiały archiwalne.

Program "Retromania" będzie można oglądać w TVP1 w soboty około godziny 14.

Margaret poprowadzi program Retromania w TVP1

Do tej pory Margaret unikała brania udziału w jakimkolwiek telewizyjnym show. Odmówiła udziału w "Tańcu z gwiazdami", mówiło się, że wystąpi w "The Voice of Poland", ale to też okazało się nieprawdą.

Dziś wieczorem piosenkarka pojawi się na ramówce TVP 1. Myślicie, że będzie pozować z Wojciechem Pijanowskim i Krzysztofem Szewczykiem? Oglądajcie koniecznie naszą wieczorną relację z ramówki!