Marcin Tyszka to jeden z najpopularniejszych polskich fotografów, którego talent dostrzeżono również poza granicami naszego kraju. Fotograf słynie także z ciętego języka i szczególnego uwielbienia do blogerek. Wielokrotnie wypowiadał się na ich temat podczas różnych wywiadów i nigdy nie były to miłe słowa. Ostatnio sporo zamieszania wywołała jego wypowiedź po pokazie Gosi Baczyńskiej. Przypomnijmy: Tyszka wykorzysta każdą okazję do krytyki blogerek. Tak ostro jeszcze nie było

W wypowiedzi Marcina Tyszki nie padły konkretne nazwiska, ale nie ciężko domyślić się kogo autor miał na myśli. W Polsce znanych jest tylko kilka blogerek związanych z modą - najpopularniejsze są Maffashion i Jessica Mercedes. I to właśnie ta pierwsza zabrała głos w sprawie podczas pokazu Łukasza Jemioła. Zdaniem Julii, w branży są osoby, które słyną z krytykowania innych.



Dlaczego nie może pochwalić nie krytykując jednocześnie innych osób? Ciekawe. Ogólnie nie chciałabym się, aż tak wypowiadać, bo mało mnie ten temat interesuje. Ja robię swoje. Są osoby w tej branży, które słyną z tego, że o kimś coś powiedziały, kogoś skrytykowały, że na kogoś wylały pomyje. Mam inne rzeczy do roboty, wolę tracić energię na to co jest pożyteczne i miłe. - zdradza w rozmowie z agencją TVN.

Myślicie, że Marcin jej odpowie?

