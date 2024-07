Marcin Tyszka to z pewnością jeden z najlepszych fotografów na całym świecie. Polak współpracował z największymi gwiazdami a jego zdjęcia pojawiają się na okładkach najsłynniejszych pism. Od jakiegoś czasu Tyszka bierze również udział w programie "Project Runway", gdzie jest jurorem. Ostatnio zrobiło się o nim głośno po tym jak krytykował Małgorzatę Rozenek. Zobacz: Tyszka przed naszą kamerą zmasakrował Rozenek. Tak złej opinii nie wystawił jej nawet Wojewódzki

Fotograf nie narzeka na brak nowych propozycji pracy, jednak okazuje się, że w większości przypadków musi odmówić. Marcin Tyszka w rozmowie z lifestylenewseria.pl przyznał, że nie zamierza robić prywatnych zdjęć.

- Dostaje dziennie kilkadziesiąt wiadomości z pytaniami na temat tego, za ile zrobiłbym sesję. Ja w ogóle nie robię prywatnych zdjęć, taką mam zasadę. Jedyna sesję, którą wykonałem i którą sprzedałem, była ta na aukcje charytatywną dla Fundacji TVN. Jak dzwoni ktoś, chce zapłacić i mówi: zrób mi zdjęcia, to jest to trochę takie granie do kotleta. Na tyle dużo pracuję, że do kotleta grać nie muszę- stwierdził fotograf.