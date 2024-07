Udział Małgorzaty Rozenek w "Project Runway" wzbudził wiele kontrowersji. Jeden z jurorów, Marcin Tyszka, w ogóle nie kryje się z tym, że nie przepada za prowadzącą "Piekielny Hotel". Otwarcie faworyzuje inną gwiazdę, a Małgorzacie wytyka brak podstawowej wiedzy. Zobacz: Tyszka przed naszą kamerą zmasakrował Rozenek. Tak złej opinii nie wystawił jej nawet Wojewódzki

Szybka kariera "Perfekcyjnej Pani Domu" raczej przypadła też do gustu Kubie Wojewódzkiemu, który wielokrotnie ironicznie traktował Rozenek w swoich felietonach dla "Politytki". Do tej pory Rozenek nie komentowała dosadnych słów pod jej adresem. W rozmowie z nami temat skomentowała osoba z bliskiego otoczenia zawodowego gwiazdy:

Chyba żadna gwiazda nie zaprzątała innym celebrytom tak mocno głowy jak Małgorzata. Ale czy to powinno dziwić? Zarówno Tyszka, jak i Wojewódzki wiedza, ze gdy powiedzą cokolwiek o Małgosi, zaraz zrobi się o nich głośno, a ich twarz pojawi się na portalach. Czego nie zrobi się dla sławy...

Znajomy gwiazdy zasugerował też, że Wojewódzki wielokrotnie zapraszała ją do swojego programu, ale ona konsekwentnie odmawia:

Poza tym Kuba już od kilku lat stara się zaprosić Małgosię do programu. Kiedy ona konsekwentnie odmawia, odwdzięcza się jej i wbija szpilę. Cóż, Małgosia to sól w oku wielu znanych osób. Taki sukces w tak krótkim czasie udaje się niewielu, a to może boleć... - mówi w rozmowie z AfterParty.pl współpracownik gwiazdy