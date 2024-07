Iwona Wegrowska co najmniej od roku szumnie zapowiada swoją karierę w Hollywood. Piosenkarka obecnie jest na etapie nagrywania materiału na albumy, które ukażą się kolejno w Polsce i USA. Ostatnio do studia nagraniowego pod Łodzią zaprosiła dziennikarkę "Dzień Dobry TVN", której pokazała kulisy powstawania kolejnej piosenki. Przy okazji nawiązała do planów podbicia ojczyzny Pepsi i Michaela Jacksona.

Reklama

- Myślę, że efekty zaraz państwo poznają. Na rynek amerykański nagrywamy zupełnie inne utwory, ale myślę, że część piosenek z tej polskiej płyty wykorzystamy po angielsku na rynek amerykański. Płytę nagrywam w Los Angeles. Bardzo ciężko pracujemy między Stanami, a tutaj w Polsce. Płyta polska przewidziana jest na maj, czerwiec.

Cały materiał skomentował obecny w studiu Marcin Prokop:

- Normalnie Beyonce może się pakować teraz.

To nie pierwszy raz kiedy dziennikarz w sposób inteligentny żartuje z Węgrowskiej. Podczas jej ostatniej wizyty w studiu nie omieszkał skomentować jej stylizacji. Przypomnijmy: Prokop wyśmiewa stylizację Węgrowskiej. Ubrał ją stylista Lady Gagi

Czekacie na płytę Iwony?

Zobacz także

Reklama

Dzieci Iwony Węgrowskiej: