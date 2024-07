W mediach co chwile pojawiają się informacje, według których Robert Kozyra nie do końca radzi sobie w roli jurora . Według doniesień, dziennikarz nie może opanować tremy na planie programu „X-Factor”.

Okazuje się jednak, że Robert może liczyć na wsparcie kolegi Marcina Prokopa! Prowadzący show wyznał w rozmowie z „Super Expressem”, że nowy juror świetnie sobie radzi.

- W roli jurora jest bardzo poukładany i rzeczowy. Bywa zimny i bezwzględny, ale nawet wtedy stara się nie obrażać uczestników. Chociaż na początku był spięty nową rolą, to cały czas się rozkręca- wyznał Marcin Prokop.

Mamy nadzieję, że widzowie również polubią nowego jurora!

