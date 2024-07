Po ogłoszeniu ciąży wydawać się mogło, że Marcin i Dominika będą chętnie dzielić się swoim szczęściem. Ku zdumieniu wszystkich, zapanowała kompletna cisza, a tancerz całkowicie odsunął się od mediów społecznościowych. Teraz jego partnerka udostępniła zastanawiający wpis o... złudzeniu!

Niepokojące słowa na profilu partnerki Marcina Hakiela

Gdy kilka tygodni temu Marcin Hakiel i Dominika zdradzili, że spodziewają się dziecka, w mediach zapanowało istne zatrzęsienie. W zaledwie kilku wywiadach zakochani opowiedzieli jeszcze o tym ważnym momencie, przyznając, że jest to wczesny etap ciąży, ale oboje czują ekscytację. Od tamtej pory minęło już jednak trochę czasu i choć wszyscy sądzili, że para będzie skrupulatnie relacjonować przygotowania do powitania na świecie maleństwa, stało się inaczej.

Przedtem Marcin i Dominika chętnie publikowali wspólne zdjęcia, daleko przesuwając granicę prywatności. Co jakiś czas opowiadali także o swojej relacji, a nie tak dawno kobieta pokusiła się nawet o zdradzenie, gdzie miał miejsce ich pierwszy pocałunek! Chociaż po zakończeniu "Tańca z gwiazdami" duet miał sprzyjające podłoże do tego, by częściej chwalić się wspólnymi chwilami, ci jednak zaczęli się wycofywać.

Dominika co prawda co jakiś czas wrzuca na Instagram kolejne fotki, ale jak podkreśla, są to archiwalne fotografie. Marcin z kolei zniknął całkowicie! Ostatni post na jego profilu pojawił się bowiem 13 czerwca, a ostatni z ukochaną - 3 czerwca. Ciszę w końcu przerwała jego partnerka, choć publikując zastanawiające słowa.

Udostępniła na InstaStory sentencję poświęconą mediom społecznościowym, które wywołują wśród ludzi zazdrość o styl życia innych, choć często niewiele ma on wspólnego z prawdą. Pojawił się też wątek o związkach!

Media społecznościowe kreują w nas poczucie zazdrości wobec iluzji. Niestety niektórzy są zazdrośni o rzeczy, związki i styl życia, które nie istnieją

Czy tą krótką sentencją Dominika chciała coś przekazać swoim obserwatorom? Mamy nadzieję, że u niej i Marcina wszystko jest w porządku.

