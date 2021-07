Marcelina Ziętek pokazała kuszące zdjęcie, a fani pytają o Justynę Żyłę!

Marcelina Ziętek ma za sobą niełatwy czas. Tuż po tym, gdy szczęśliwa pokazała pierwsze wspólne zdjęcie z Piotrem Żyłą, a nawet pochwaliła się ich wspólnym wyjazdem , na nowo rozpoczęła się nieprzyjemna wymiana zdań z byłą żoną ukochanego. Marcelina opublikowała wtedy emocjonalną relację na swoim Instagramie, którą zresztą szybko usunęła, a do sprawy już więcej nie wróciła. Tym razem partnerka Piotra Żyły postanowiła pochwalić się fanom wspaniałą nowiną. Zewsząd spłynęły gratulacje! Marcelina Ziętek rozpoczęła nowy etap w życiu: "udało się"! Marcelina Ziętek na swoim Instagramie zebrała już sporą rzeszę fanów. Aktorka serialu "19+" nie raz wspominała, że oddaje się nie tylko pracy na planie, ale także studiuje pedagogikę. Studia były dla Marceliny bardzo ważne, nic więc dziwnego, że ich zakończenie było dla niej wielkim wydarzeniem, którym postanowiła podzielić się z fanami! Udało się! Tyle ciężkiej pracy włożyłam w tę moją pracę magisterską, ale jest. Jest tytuł. Więc teraz proszę się do mnie zwracać pani magister. Nie no żartuje, możecie normalnie, ale się mega cieszę - powiedziała na swoim InstaStory. Marcelina Ziętek może więc śmiało rozpocząć pracę w zawodzie. Dla młodej adeptki pedagogiki jest to początek nowego etapu w życiu. Fani gratulują dziewczynie Piotra Żyły: - Gratulacje ❤️ - Brawo Marcepanku! - Gratulacje! Ciężka praca popłaca - chwalą Marcelinę fani. Pod postem Marceliny gratulacji nie złożył jednak Piotr Żyła, ale fani już zdążyli się przyzwyczaić, że para nie jest wobec siebie zbyt wylewna w mediach społecznościowych. My także dołączamy się do licznych gratulacji! Zobacz także: Marcelina Ziętek w ultra seksownej wersji! To dla Piotra? Co na to Justyna Żyła? Marcelina...