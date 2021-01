Justyna Żyła uderza w nową dziewczynę Piotra Żyły, Marcelinę Ziętek: "Boli mnie kłamstwo i złamane obietnice"

Od kilku dni znów głośno zrobiło się wokół Justyny Żyły i jej byłego męża, Piotra. Wygląda na to, że konflikt pomiędzy tą dwójką jest naprawdę poważny, a Justyna Żyła nie może pogodzić się z przeszłością i obecnym życiem eksmęża. Teraz na jej InstaStory pojawiła się kolejna, wymowna grafika, która w obliczu ostatnich wydarzeń, może sugerować kolejny przytyk w kierunku Piotra Żyły. Zobaczcie sami.

Justyna Żyła robi kolejny przytyk w kierunku eksmęża?

Chociaż od rozwodu Justyny i Piotra Żyły minęło już sporo czasu, to jednak co jakiś czas pojawiają się kolejne rewelacje z życia byłych małżonków. Ostatnio Justyna Żyła zdecydowała się ponownie skrytykować swojego byłego partnera. Tym razem zwierzyła się fanom, że jej były mąż pozbawił ją i ich dwójki dzieci samochodu. Przy okazji blogerka kulinarna zasugerowała, że obecna partnerka skoczka jeździ luksusowym Jaguarem, co najwyraźniej w jej ocenie jest bardzo niesprawiedliwe.

Od tamtej pory relacje byłych małżonków znów są gorącym tematem, a Justyna Żyła zdaje się nie odpuszczać. Oberwało się nawet znanemu dziennikarzowi, Maciejowi Kurzajewskiemu. Była żona skoczka zamieściła wymowny komentarz pod jego postem, w którym prezenter napisał między innymi życzenia urodzinowe dla Piotra Żyły.

Maćku, a może masz samochód albo transport dla naszej Karolinki do szkoły od poniedziałku? Wasz idol nas go pozbawił... - napisała Justyna, jednak ten komentarz zniknął już z sieci.

Z kolei teraz pojawiła się wymowna grafika na InstaStory Justyna Żyły, która w obliczu ostatnich wydarzeń, wydaje się być kolejnym przytykiem w stronę męża. Czytamy w niej między innymi:

Wolę gorzkie słowa od kłamstw i konkrety od podchodów. Nie lubię, gdy ktoś się mną bawi, kiedy ja traktują go serio. Boli mnie kłamstwo i złamane obietnice, brak szacunku i strata mojego czasu - czytamy w grafice, którą udostępniła Justyna Żyła.

Była żona skoczka opatrzyła relację również emotikonką "stay strong". Myślicie, że to będzie koniec ponownego zamieszania wokół byłych małżonków, czy wręcz przeciwnie?

East News/Instagram

Justyna i Piotr Żyła rozwiedli się w 2018 roku. Od tamtej pory trwa ich konflikt, a co jakiś czas na światło dzienne wychodzą nowe sprawy z ich życia prywatnego, które najczęściej są publikowane przez Justynę Żyłę.