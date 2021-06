Piotr Żyła pokazał pierwsze oficjalne ZDJĘCIE z Marceliną Ziętek! Jaka będzie odpowiedź byłej żony?

Temperatura w okół doniesień na temat nowego związku Piotra Żyły z Marceliną Ziętek z "19+" nie stygnie. Szczególnie teraz kiedy internauci dostrzegli na palcu nowej wybranki sportowca pierścionek. Czy to oznacza, że są zaręczeni?! Internauci nie mają wątpliwości, chociaż sami zainteresowani nie potwierdzili nawet tego, że są razem. Zobaczcie najnowsze zdjęcie Marceliny. Zobacz także: Piotr Żyła pokazał zdjęcie "w duecie", ale nadal nie komentuje nowego związku Piotr Żyła oświadczył się nowej dziewczynie? W mediach już od jakiegoś czasu głośno jest o nowym związku Piotra Żyły - jednego z czołowych, polskich skoczków narciarskich. Jak podał Pudelek.pl, sportowiec związał się z gwiazdą serialu "19+" Marceliną Ziętek. Para jednak oficjalnie i jednoznacznie nie potwierdziła swojego związku, jednak świadomie podsycają spekulacje w okół tego tematu. Na jednym z najnowszych zdjęć Marceliny Ziętek internauci dostrzeli pierścionek i nie mają wątpliwości, że to ten zaręczynowy. W dodatku przekonuje ich do tej myśli opis, który pojawił się pod na pozór zwyczajną fotką: 13-stego dla mnie zawsze szczęśliwy. Dziś jest początkiem nowego, wyjątkowego - napisała na Instagramie Pod zdjęciami pojawiły się komentarze: - Czyżby Piotruś się oświadczył? - Mam zaproszenie na wesele? - Powodzenia życzę! Myślicie, że Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są już narzeczeństwem czy pierścionek na palcu aktorki to tylko zwykły element biżuteryjny? Zobacz także: Piotr Żyła powoli przestaje ukrywać swoją ukochaną? Opublikował tajemnicze zdjęcie! Internauci dostrzegli pierścionek na dłoni Marceliny Ziętek. Nie mają wątpliwości, że to zaręczynowy! ...