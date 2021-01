Marcelina Ziętek walczy z olbrzymim hejtem! "Jestem ofiarą kłamstw i manipulacji"! Czy to skutek konfliktu z Justyną Żyłą?

Marcelina Ziętek stała się ofiarą hejtu. Była miss i aktorka znana paradokumentu z "19+" od kilku miesięcy jest przedstawiana w mediach jako nowa partnerka Piotra Żyły. W obliczu ostatnich spięć Piotra i jego byłej żony, Justyny Żyły, to ona obrywa teraz w sieci.

Marcelina Ziętek już kilka dni temu skarżyła się na ogromny hejt ze strony internautów. Jej najnowsze relacje pokazują, że wcale nie jest lepie. Tym razem anonimowy internauta krytykujący Marcelinę, szybko spotkał się z jej reakcją.

Marcelina Ziętek pokazała zdjęcie okropnych wpisów, jakie zostały opublikowane na jej profilu. Internauta śmiało krytykuje Ziętek za ''wtrącanie się'' do związku Justyny Żyły i Piotra Żyły. Choć byli małżonkowie już od dwóch lat nie są razem, wciąż trwa ich medialna batalia. Ostatnio była żona partnerka skoczka znów podgrzała ten konflikt komentarzem umieszczonym pod zdjęciem... Macieja Kurzajewskiego. Od tego czasu na instagramowym profilu Ziętek pojawiają się przykre komentarze.

Ten, który udostępniła Ziętek, miał zaskakującą treść:

Myślisz, że tylko Justyna może Cię hejtować? (...) A ty powinnaś się czuć za to winna, ale to trzeba mieć trochę zasad moralnych i nie psuć ludziom związku (...)? Zaraz z desperacji w ciążę zajedziesz, byleby utrzymać go przy sobie i odseparować od dzieci - napisał m.in. anonimowy internauta.