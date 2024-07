Marcela Leszczak na premierze serialu Miłość na bogato

Na premierowym pokazie pierwszego odcinka serialu "Miłość na bogato" pojawiła się niemal cała obsada. Fotografom chętnie pozowali młodzi i piękni aspirujący aktorzy, którzy mają nadzieję podbić w najbliższych miesiącach show-biznes. Przypomnijmy: Piękni i młodzi na premierze "Miłości na bogato"

Oczywiście wszystkie oczy były zwrócone na największą gwiazdę produkcji czyli Marcelę Leszczak. Gwiazda pojawiła się w czarno-białym zestawie, który mimo swojej prostoty, prezentował się bardzo okazale i "bogato". Ambitna modelka brylowała nie tylko przed obiektywem, ale również na dużym ekranie, bo trzeba przyznać, że była najjaśniejszą postacią premierowego odcinka. Jak ona sama ocenia swój serialowy debiut?



Uważam, że idzie mi nieźle, dobrze się w tym czuje i robię postępy - produkcja też jest ze mnie zadowolona, z nagrania na nagranie dostaję sygnały, że jest coraz lepiej, co mnie cieszy. Jestem takim typem osoby, której ciężko przychodzi okazywanie uczuć czy emocji przed kamerą, a tutaj z każdą sceną wychodzi mi to coraz lepiej. Oglądając pierwszy odcinek myślę, że dobrze w nim wypadłam. Nie zmienia to jednak faktu, że w pierwszej kolejności jestem modelką i na tym się skupiam: niebawem światło dzienne ujrzą kolejne projekty i sesje, w których ostatnio brałam udział - zdradziła w rozmowie z AfterParty.pl

Czy oznacza to, że teraz możemy spodziewać się kolejnych produkcji z jej udziałem? Marcela nie wyklucza przyjęcia podobnych propozycji w przyszłości, ale wszystko uzależnia od ich rodzaju i jakości.



Nie mówię nie, nie mówię tak. Jeżeli byłaby to fajna produkcja ze zdolnymi ludźmi to czemu nie? Myślę, że produkcje na pewnym poziomie, pozbawione tandetności na pewno rozważę, choć staram się selekcjonować zlecenia. To dotyczy również sesji zdjęciowych, bo zgłasza się do mnie wielu fotografów, ale muszę wybierać tych, którzy wzbogacą moje portfolio w odpowiedni sposób i zagwarantują zdjęcia na wysokim poziomie - dodaje.