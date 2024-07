Anna i Robert Lewandowscy obawiają się o swoje zdrowie i życie. Po ostatnich wydarzeniach w Monachium, gdzie kilka tygodni temu 18-latek zabił 9 osób w centrum handlowym "Olimpia", piłkarz i jego żona są przerażeni powrotem do swojego domu w stolicy Bawarii. Smutne informacje o zamachu dotarły do Ani i Roberta, kiedy wypoczywali na rajskich wakacjach w Grecji.

Ania i Robert bardzo się zasmucili, że w mieście, które oboje lubią, doszło do tak wielkiej tragedii- zdradziła znajoma pary w rozmowie z "Na żywo". Dzwonili do znajomych w Monachium, by sprawdzić, czy nic im się nie stało. Odetchnęli z ulgą słysząc, że nikt nie zginął.