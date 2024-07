Malwina Wędzikowska to jedna z najpopularniejszych stylistek w Polsce. Ostatnio mogliśmy podziwiać efekty jej pracy w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie zajmowała się efektowną garderobą gwiazd. Niektóre uczestniczki okazały się być dla doświadczonej stylistki nie lada wyzwaniem. Przypomnijmy: Szostak chudnie w oczach. Stylistka Polsatu: "Zmiana Karoliny jest szokująca. Ubyło jej..."

Prywatnie związana jest z Rinke Rooyensem, szefem Rochstaru, który odpowiada za produkcję największych widowisk telewizyjnych w Polsce, m.in. "Tańca z Gwiazdami", "The Voice" czy trzech ostatnich edycji "Top Model". Ujawnienie ich związku odbyło się w atmosferze skandalu, bowiem media sugerowały, że to właśnie Wędzikowska była przyczyną rozpadu małżeństwa Holendra z Kayah. Malwina w najnowszym wywiadzie kładzie kres takim pomówieniom.



Jest to absolutna bzdura. Spotkaliśmy się, gdy oboje byliśmy wolni. Ja byłam chyba jeszcze mniej wolną osobą niż on, bo byłam uwikłana w pewną relację, która była dla mnie bardzo trudna. Byłam w sytuacji oddania pierścionka zaręczynowego od mężczyzny, którego wydawało mi się, że bardzo kochałam. Rinke trochę mi pomógł się pozbierać, a potem się po prostu zakochaliśmy w sobie. Bez skandalu i powiem Ci szczerze, że pół roku się spotykaliśmy potajemnie. Nie ukrywaliśmy tego, bo wszyscy wiedzieli. W Rochstarze producentka czuła pismo nosem, jak zobaczyła Rinke patrzącego na mnie, ale przeklinałam moment tego wspólnego wyjścia na salony, bo nie spodziewałam się, że to jest taki syf - tłumaczy w rozmowie z KobiecymOkiem.tv stylistka.

Wędzikowska zapewnia też, że z byłą żoną swojego partnera ma bardzo dobry kontakt i nie wyobraża sobie, aby mogło być inaczej.



Stylistka pozwoliła sobie również na pierwsze tak szczerze wyznanie o Rinke. Wyznała, że bardzo go kocha, co sprawia, że niektórych jego wad po prostu nie zauważa.



Co mnie w nim fascynuje? Wiesz co, sama nie wiem, czasami się zastanawiam (śmiech). Po prostu bardzo go kocham. Jak się kogoś bardzo kocha to Cię wszystko w nim fascynuje. A wszystko to, co jest wkurzające to tego nie dostrzegasz albo uczysz się z tym żyć. Natomiast niewątpliwie jest to pierwszy mężczyzna w moim życiu, przy którym uwierzyłam, że mogę być szczęśliwa - powiedziała w rozmowie z KobiecymOkiem.tv Wędzikowska.