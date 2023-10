Serialowa Halina Kiepska ze "Świata według Kiepskich" nie czuje się najlepiej. W rozmowie z jednym z magazynów Marzena Kipiel-Sztuka wyznała, że ma trudności z poruszaniem się, a do tego kłopoty z finansowaniem medycznych zabiegów. Co się dzieje w życiu gwiazdy serialu Polsatu? Czy naprawdę grozi jej wózek inwalidzki?

Widzowie pokochali Marzenę Kipiel-Sztukę za jej rolę w hitowym serialu "Świat według Kiepskich" - autentyczność serialowej Haliny Kiepskiej nadal jest dla wielu telewidzów niezapomnianą kreacją. Polsat podjął decyzję o zakończeniu emisji hitowego formatu pod koniec 2022 roku. Co teraz robi Marzena Kipiel-Sztuka? Niestety, najnowsze doniesienia o jej stanie zdrowia nie napawają optymizmem...

Niedawno pojawiły się informacje, że Marzena Kipiel-Sztuka zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Informacje pojawiły się w "Twoim Imperium". Co więcej, magazyn podawał, że sytuacja finansowa nie pozwala jej na opłacenie kosztownych zabiegów, które pomogłyby choć trochę w przywróceniu sprawności.

Szybko jednak okazało się, że powyższe doniesienia nie są prawdziwe. Marzena Kipiel-Sztuka zdementowała je dla Plejada.pl.

- Myślałam, że już nic mnie nie zdziwi. Ale dzisiaj doszły do mnie słuchy, że podobno jestem chora i niebawem wyląduję na wózku inwalidzkim. To kolejna bzdura na mój temat. Nie udzieliłam żadnego wywiadu, w którym bym o tym opowiedziała. Być może kiedyś komuś pożaliłam się, że boli mnie noga i tyle. Ktoś to przekręcił, udramatyzował i puścił w eter - wyznała Marzena Kipiel-Sztuka dla Plejada.pl.

Zobacz także: Maciej Stuhr o stanie zdrowia ojca, Jerzego: "Tata jest na OIOM-ie"

Marzena Kipiel-Sztuka mówiła o trudnościach finansowych już jakiś czas temu, gdy zakończono emisję "Świata według Kiepskich". Aktorka jednak żartuje, że "jedyny lekarz, z jakim ma do czynienia, do Doktor House".

- Każdy ma jakieś problemy ze zdrowiem. Mnie też one nie omijają, ale naprawdę nie jest ze mną tak źle, jak wynika to z ostatnich artykułów na mój temat. Choć muszę przyznać się do tego, że jestem w stałym kontakcie z wybitnym diagnostą. Widzę się z nim niemal codziennie. Jest to Brytyjczyk i nazywa się doktor House - dodała Marzena Kipiel-Sztuka w rozmowie z "Plejadą".