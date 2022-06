Wczoraj media obiegła smutna informacja na temat śmierci Ryszarda Kotysa . Wybitny aktor zmarł w wieku 88 lat. Przez 20 lat bawił widzów jako Marian Paździoch w kultowej już komedii "Świat według Kiepskich". Jego serialowa rodzina pożegnała go we wzruszających słowach. Głos zabrała także Marzena Kipiel-Sztuka, czyli Halinka Kiepska. To jeden z tych mężczyzn, o których mówi się dżentelmen - wspomniała zmarłego przyjaciela w rozmowie z "Faktem". Zobaczcie wzruszające wspomnienie aktorki. Zobacz także: Ryszard Kotys nie żyje. Gwiazdor "Świata według Kiepskich" zmarł w wieku 88 lat "Świat według Kiepskich": Marzena Kipiel-Sztuka żegna Ryszarda Kotysa Ryszard Kotys od lat zmagał się z problemami zdrowotnymi. Śmierć uwielbianego przez miliony Mariana Paździocha ze "Świata według kiepskich" wstrząsnęła miłośników kultury i kina. Serialowa rodzina i przyjaciele Paździocha z bloku przy "Ćwiartki 3" pożegnali go we wzruszających słowach. Nikt nie zastąpi Ryśka. Panie Paździoch, nie był pan mendą, ani wrzodem na zdrowym organizmie narodu - sparafrazował kultowy tekst w rozmowie z TVN 24 Grabowski. Zmarłego Ryszarda Kotysa wspominała serialowa Foka, Joanna Kurowska , a także Renata Pałys, serialowa żona, Helena Paździoch. Aktorka przyznała, że o złym stanie zdrowia przyjaciela dowiedziała się kilka dni temu . Początkowo wszyscy mieli nadzieję, że Kotys wróci do zdrowia, jednak liczyli się z tym, że mogą to być jego ostatnie chwile. We wzruszających słowach Ryszarda Kotysa wspomniała również serialowa Halinka Kiepska, czyli Marzena Kipiel-Sztuka: Ryszard Kotys był cudownym, ciepłym człowiekiem i fantastycznym kolegą. Dla mnie zaszczytem było to, że mogłam z nim być po...