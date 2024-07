27 kwietnia Małgorzata Kożuchowska kończy 46 lat! Ale w tym roku gwiazda świętowała swój jubileusz trochę wcześniej. Jaki prezent urodzinowy dostała? Już na początku miesiąca razem z mężem Bartkiem Wróblewskim i 2,5 letnim synem Jasiem wyjechała w podróż do Włoch. Wycieczkę zaczęli od pobytu w Rzymie, bo to miasto ma dla nich szczególnie znaczące – Małgosia i Bartek właśnie tam się poznali. Teraz, już wspólnie z synkiem, spacerowali ulubionymi uliczkami, odwiedzali też ukochane kawiarenki i restaurację, w której jedzą kolację, ilekroć są w Rzymie. Ze stolicy Italii pojechali na Wybrzeże Amalfitańskie, gdzie aktywnie wypoczywali nad morzem. Tuż po Wielkanocy Małgorzata Kożuchowska, pełna nowej energii, wróciła na plan serialu "Rodzinka.pl". W czerwcu zaś, rozpocznie zdjęcia do kolejnej transzy "Drugiej szansy", która cieszy się niesłabnącą popularnością – serial ogląda blisko 2 mln widzów.

Ile zarobi Kożuchowska?

Plotkowano, że szefowie TVN dali aktorce podwyżkę i Małgosia będzie teraz zarabiać 15 tysięcy złotych za jeden dzień zdjęciowy! Ile w tym prawdy? Jak donosi "Party", gwiazda wróci do pracy, ale na dotychczasowych warunkach. A czego z okazji 46. urodzin życzy sobie sama Małgosia?

Zdrowia dla siebie i bliskich i może scenariusza z rolą, która mnie zachwyci i porwie - powiedziała "Party" Kożuchowska.

Aktorka świętowała urodziny z mężem i synkiem Jasiem.