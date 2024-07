Małgorzata Kożuchowska uratowała serial "Druga Szansa"! Aktualnie widzowie mogą oglądać trzeci sezon produkcji i okazuje się, że trochę przyczyniła się do tego właśnie aktorka. W poprzedniej serii nieco spadła oglądalność, dlatego stacja TVN poważnie zastanawiała się nad tym czy kontynuować realizację serialu. Małgorzata Kożuchowska postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i wprowadzić elementy z życia prywatnego do scenariusza.

Fakt, że Małgosia jest świetną mamą zainspirował nas do tego, by jej bohaterka też urodziła dziecko. Pamiętam, jak Małgosia urodziła syna i musiała wrócić do pracy. Ona to wszystko pamięta, więc świetnie to gra. Przez to, że jest taka naturalna, kobiety się z nią utożsamiają - opowiada producentka serialu Dorota Kośmicka-Gacke w "Fakcie".