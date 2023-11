Aktualnie Małgorzata Tomaszewska spodziewa się swojego drugiego dziecka. Niestety, radość z oczekiwania na maleństwo przerwała nagła choroba. Prezenterka zabrała głos.

Gdy kilka tygodni temu okazało się, że Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży, posypały się gratulacje. Prezenterka ma za sobą sporą rzeszę oddanych fanów, którzy cieszą się jej sukcesami i pozytywnymi zmianami w życiu. Zawsze próbują ją wspierać, o czym ona sama właśnie przekonała się po raz kolejny.

Do porodu zostało jeszcze trochę czasu, a tymczasem gospodyni "Pytania na śniadanie" podzieliła się niepokojącą wiadomością. Okazało się, że zmaga się z chorobą zakaźną!

Co z jeszcze nienarodzoną córeczką? Małgorzata Tomaszewska wyznała, że ospa najbardziej niebezpieczna dla maleństwa byłaby przed 20. tygodniem ciąży. Ona przekroczyła już ten etap, ale i tak nie może odetchnąć z ulgą. Wciąż nie ma pewności, że choroba nie odbije się na dziecku, chociaż prezenterka stara się nie tracić nadziei.

Internauci przejęli się stanem Małgorzaty i natychmiast okazali jej wsparcie. Ta podziękowała im w kolejnej relacji.