Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z Party.pl skomentowała związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a przy okazji wbiła szpilę byłej żonie dziennikarza. Gwiazda TVP dokładnie w swoje 40. urodziny ogłosiła na Instagramie, że spotyka się z kolegą z pracy. Dziś Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już nie ukrywają swojej relacji, a jak komentuje to ich koleżanka z "Pytania na śniadanie"? Czy Małgorzata Tomaszewska wiedziała wcześniej, że są parą?

Prowadzący "Pytania na śniadanie" już nie ukrywają swojego szczęścia. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili, że są parą w dniu urodzin gwiazdy. Zakochani po raz pierwszy opublikowali wówczas romantyczne zdjęcie i przyznali, że połączyła ich miłość. O tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą media plotkowały od kilku miesięcy, ale sami zainteresowani dopiero teraz ogłosili radosną wiadomość. Teraz zapytaliśmy ich koleżankę z "Pytania na śniadanie", czy była zaskoczona, że powiedzieli publicznie o związku. Co zdradziła nam Małgorzata Tomaszewska?

Ja już tak tak dużego zaskoczenia nie miałam, aczkolwiek miałam zaskoczenie rzeczywiście jeżeli chodzi o to że ujawnili to, a bardziej, że musieli to ujawnić- ze względu na komentarz, który był pod jednym z Kasi chyba zdjęć- powiedziała gwiazda TVP.