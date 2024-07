W maju 2011 roku Małgorzata Socha została ambasadorką marki Tous, wiodącej prym w świecie jubilerskim i cieszącą się ogromną popularnością, także wśród gwiazd. Wielokrotnie podziwialiśmy już gwiazdę w zmysłowych sesjach promocyjnych, dzięki którym świetnie wypadła jako modelka. Jednak póki co kariera aktorki na chwilę zwalnia, gdyż jak wiadomo jest w piątym miesiącu ciąży i przygotowuje się do roli matki. Zobacz: Jak Socha znosi ciążę? To już piąty miesiąc!

„Grazia” dowiedziała się, że Małgorzata w ciąży nie ma zamiaru tylko odpoczywać. Okazuje się, iż szykuje się dla niej kolejna zawodowa propozycja. Otóż marka Tous ma w swojej ofercie piękną kolekcję ubranek oraz akcesoriów dla niemowląt. I wcale nie wykluczone, że to właśnie Socha weźmie udział w sesji zdjęciowej i będzie reklamować błyskotki dla najmłodszych:

- Małgosia Socha jest fantastyczną ambasadorką Tous. Jest osobą niezwykle kobiecą, ciepłą, szykowną i zabawną. Wszystkie te cechy to również wartości naszej marki. Sweet, chic and joyfull – powiedział dla „Grazii” Michał Pala, marketing menedżer przedstawiciela Tous w Polsce.

A zatem całkiem możliwe, że Małgorzata Socha dołączy do grona znanych sexy mam, które dzięki macierzyństwu zostały ekspertkami od dziecięcego stylu. Anna Mucha i Kasia Cichopek wiedzą doskonale, jak wykorzystać posiadanie dziecka w celach biznesowych. Przypomnijmy: Tak wyglądają kocyki Anny Muchy.

Czy Socha pójdzie w ich ślady? Już niedługo z pewnością się o tym przekonamy :)

