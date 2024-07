Małgorzata Socha stworzyła własne danie dla restauracji Signature! Aktorka wraz z Szefem Kuchni Wojciechem Kilianem przygotowała specjalną potrawę, która będzie wprowadzona do menu restauracji. Na prezentacji wyjątkowego dania Sochy pojawili się również Odeta Moro oraz Łukasz Jemioł. Co na temat swojego dania powiedziała sama Socha?

Jestem zachwycona projektem, do którego zostałam zaproszona. Gotowanie to dla mnie przyjemność a u boku takiego Szefa Kuchni to także i niesamowita przygoda. Na przestrzeni wielu lat, podczas różnych podróży czy też spotkań poznawałam ogrom smaków i ciekawych połączeń z których wiele z nich wykorzystywałam gotując bliskim. To dla mnie przyjemność móc dodać do menu, które bardzo dobrze znam, danie będące wynikiem moich kulinarnych przygód - powiedziała Małgorzata Socha.