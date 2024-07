1 z 6

Małgorzata Socha szybko wróciła do formy po drugiej ciąży. Choć aktorka w stu procentach poświęcała się córkom, udało jej się zaledwie pół roku po porodzie, wrócić do figury sprzed ciąży. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" schudła aż... 15 kilogramów! Jak udało się jej tego dokonać?

Małgorzata Socha schudła 15 kilogramów!

Sekret tkwi w tym, że aktorka jest w ciągłym ruchu. Przy dwójce dzieci ma go mnóstwo. Do tego dochodzi praca na planie serialu czy w teatrze. Gwiazda nie zapomina jednak o regularnych ćwiczeniach. Uwielbia biegać, zwłaszcza w lesie, nie robiąc wymówek. To doskonale wpływa nie tylko na figurę, ale i samopoczucie Małgorzaty. Jej menadżer, Paweł Bieńkowski, w rozmowie z wizaż.pl zdradza jej sekrety:

Małgosia przede wszystkim jest w ciągłym ruchu - przy dwójce dzieci naprawdę jest co robić ;). Dodatkowo dużo pracuje - na planie i w teatrze. I nie zapomina też o treningach. Zrzuciła już ponad 15 kilogramów i nadal pracuje nad formą - opowiada Paweł Bieńkowski.

Niedawno gwiazda pokazała filmik z jednego z treningów. Jak widać, to doskonały sposób na powrót do szczupłej sylwetki. Zobaczcie zdjęcia aktorki przed i po zrzuceniu 15 kilogramów oraz filmik z jej treningów na kolejnych stronach naszej galerii. Gratulacje!

