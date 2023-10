Marietta z "Hotelu Paradise" niedługo po swoim ślubie, który odbył się w kwietniu, podjęła decyzję o zmianie trybu życia. Zwyciężczyni 1. edycji hitowego show stacji TVN7 przeszła na zdrową dietę i rozpoczęła treningi. W zaledwie 7 miesięcy udało jej się zrzucić 20 kilogramów i dziś gwiazda "Hotelu Paradise" może pochwalić się zjawiskową sylwetką. Nic więc dziwnego, że fani zaczęli dopytywać Mariettę, jak udało jej się osiągnąć takie rezultaty w stosunkowo krótkim czasie. W końcu celebrytka postanowiła szczegółowo opisać swoją metamorfozę.

Od pewnego czasu nie brakuje zachwytów nad metamorfozą Marietty z "Hotelu Paradise". Gwiazda hitowego show stacji TVN nie ukrywała, że w pewnym momencie zaczęła już źle czuć się w swoim ciele, dlatego podjęła decyzję o zmianach w swoim życiu. Zdrowa dieta i treningi sprawiły, że przez 7 miesięcy udało jej się zrzucić 20 kilogramów. Teraz, w swojej najnowszej relacji na InstaStories Marietta w szczegółach opowiedziała, jak udało jej się tego dokonać.

- Mi cała przemiana zajęła 7 miesięcy, to bardzo szybko i z bardzo dużym efektem. Zaczynałam od wagi 73, zeszłam do 53! Sama w to nie wierzę, ale udało się. Dlatego też polecam Wam suple, ale czy można bez nich? Oczywiście, że tak! Ja Wam po prostu opisuję swoją drogę, a przy mnie one były od pierwszego dnia - zaczęła Marietta.