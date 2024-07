Anna Lewandowska 1,5 miesiąca temu została mamą ślicznej Klary. Kiedy wrzuciła po kilku tygodniach na Instagram zdjęcie z treningu, na którym widać jej niemal idealny brzuch po ciąży, polał się na nią hejt! Fani zarzucili jej, że demotywuje matki, które wiedzą, że nie będą wyglądać jak Ania po ciąży, albo że przerabia zdjęcia.

My zapytaliśmy inną młodą mamę - Małgorzatę Sochę - o to co sądzi o hejcie na Anię Lewandowską? W rozmowie z Party.pl przyznała, że jej współczuje! Czego? Odpowiedź w naszym materiale wideo!

Anna Lewandowska i jej płaski brzuch.

Co na to Małgorzata Socha?