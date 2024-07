Katarzyna Zielińska niedawno po raz pierwszy została mamą, a wychowaniu dziecka oddaje się bez reszty. Największą pasją aktorki są podróże, dlatego też stara się zarazić tym swojego synka. Zobacz: Zielińska zabrała syna w pierwszą daleką podróż. Na miejscu traktowali go jak króla

Gwiazda nie zapomina jednak o swoich przyjaciółkach, które jak wiadomo pomagają jej przetrwać ten wyjątkowy czas i doradzają w wielu kwestiach. Jedną z bliskich osób Zielińskiej jest Małgorzata Socha, która wychowuje kilkuletnią córeczkę i wie co w trawie piszczy. Choć jakiś czas temu rozpisywano się o konflikcie pań i ich zawodowej rywalizacji to one nie przejmują się takimi spekulacjami.

W najnowszym "Show" Zielińska zdradziła:

Lubię się spotykać z Gosią. Wspólnych pogaduszek ciągle nam mało!

Zielińska cała w beżach przed studiem TVP: