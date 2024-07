Katarzyna Zielińska wkrótce po urodzeniu dziecka wybrała się na pierwszy urlop po porodzie. Aktorka miała pewne obawy związane z tym, ale szybko minęły. Wszystko za sprawą porad bardziej doświadczonych koleżanek. Zobacz: Zielińska wybrała się na pierwszy urlop po porodzie. Miała jednak pewne obawy

Teraz gwiazda chce, by jej syn przyzwyczajał się do podróżowania, a ostatnia podróż do Barcelony była pewnego rodzaju sprawdzianem. Drugą podróż mały Henio odbył właśnie w święta wielkanocne, kiedy Zielińska wraz z ukochanym mężem zabrali go w góry do dziadków. Przyjaciółka aktorki zdradziła, że do Starego Sącza wybrali się po raz pierwszy całą trójką:

To była pierwsza wizyta Henia w górach. Rodzina Kasi i Wojtka szalała z radości. Rodzice Zielińskiej nawet specjalnie na przyjazd wnuka zrobili remont w jej dawnym pokoju, żeby Henio czuł się jak u siebie w domu - czytamy we "Fleszu".

Jak zniósł te święta?

