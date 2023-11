Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w czerwcu zostali rodzicami. Za małżonkami jednak trudna droga, ponieważ ich pociecha przyszła na świat jako ekstremalnie skrajny wcześniak. Dziś na szczęście te najtrudniejsze momenty są już za nimi i właśnie Aneta przekazała wspaniałe informacje na temat córeczki. Wszystko wskazuje na to, że Hania już niedługo zostanie wypisana do domu, a to oznacza, że święta Bożego Narodzenia, Aneta i Robert spędzą już w pełnym składzie! Sprawdźcie szczegóły.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta przekazała nowe informacje o córeczce

Przypomnijmy, że Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowali o narodzinach córeczki pod koniec października. Wówczas wyjaśnili, że ich pociecha przyszła na świat już kilka miesięcy temu, jednak z uwagi na trudne przeżycia, postanowili podzielić się tymi wieściami dopiero teraz.

Córeczka Anety i Roberta w dalszym ciągu przebywa w szpitalu i właśnie dziś, 11 listopada 2023, skończyła 5 miesięcy. Aneta postanowiła poinformować o tym swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Udostępniła również nowe, urocze nagranie z pociechą.

Dziś wielkie święto dla Polski, ale też nasze osobiste. Dziś ta mała kruszynka (chociaż już dawno nie taka mała) kończy 5 miesięcy. Nasz waleczny człowieczek kończy je w szpitalu, cały dzień wtulona w tatę - napisała Aneta

W dalszej części swojego wpisu Aneta przekazała wieści, na które wszyscy czekali i trzymali za nie kciuki. Jak się okazało, już niedługo Hania wyjdzie ze szpitala i swój szósty miesiąc życia, będzie świętować już w domu!

Wiemy już też, że kolejny miesiąc - 6ty, będziemy świętować w domku, już wszyscy razem w czwórkę. Hania dziękuje za wszystkie dobre słowa, życzenia oraz nieskończoną ilość pozytywnej energii, jaką do nas ślecie. Dziękujemy - dodała Aneta

Te wspaniałe wieści bardzo ucieszyły fanów Anety i Roberta, którzy w komentarzach pod nowym postem uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia", zostawili mnóstwo ciepłych słów.

Wzruszyłam się. Pięknie. Pozdrawiam Was z moją trójką dzieciaczków

Wielkie uznanie dla Państwa za siłę i wytrwałość, czas spędzony z dzieckiem w szpitalu to okrutny czas. Dużo zdrówka i siły na dalsze dni

Cudowne wieści. Haniu życzymy dużo zdrówka i miłości. Mieszko na pewno nie może się doczekać Hani w domku

Wszystkiego dobrego dla Was, uściski dla Hanusi. Silna z Niej istotka - piszą fani.

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów! Już nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy Anetę, Roberta, Mieszka i Hanię na wspólnym zdjęciu.