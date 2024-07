Małgorzata Socha jest jedną z ulubionych polskich aktorek Polek i Polaków. W rozmowie z Party.pl przyznała jednak, że ma trudny charakter i życie z nią nie zawsze bywa proste. Powiedziała też, że jej przyjaciel Łukasz Jemioł zawsze może liczyć na jej szczerę opinię. Zobaczcie, co zdradziła nam gwiazda. Zaskoczeni?

Jestem osobą, która ma swoje zdanie i która zawsze je powie nawet, jeżeli jest to coś, co może kogoś zaboleć. Wiem, że mogę sobie na to pozwolić z ludźmi, których dobrze znam i z którymi się przyjaźnię tak jak z Łukaszem Jemiołem. Mam nadzieję, że Łukasz za każdym razem odbiera to jako coś, co może go zainspirować.