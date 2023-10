Przez lata swojej obecności w show-biznesie Małgorzata Rozenek-Majdan zdążyła przyzwyczaić się do ostrej krytyki za wszystko, co robi, nie tylko zawodowo. Zaczęło się od "Perfekcyjnej Pani Domu", a najczęstszym zarzutem było to, że program sprowadza kobiety do roli sprzątaczek. Minęły lata, teraz Małgorzata musi zmierzyć się z ostrymi komentarzami dotyczącymi m.in. jej występów w "Dzień Dobry TVN". Czy ma dość?

Reklama

Małgorzata Rozenek ma dość hejtu?

W szczerej rozmowie z Party.pl Małgorzata Rozenek wyznaje, że zdaje sobie z tego sprawę, jak wielkie emocje budzi. Zdążyła się jednak przyzwyczaić, że każde jej działanie jest mocno oceniane, a zwykłe zdjęcie na Instagramie potrafi wzbudzić skrajne emocje.

Zobacz: Małgorzata Rozenek poszła z rodziną do kina. "Ale zostawiliście bałagan po sobie" - grzmią fani

Czy ma do tego dystans? W rozmowie z Party.pl przyznaje:

Wiem, jak sobie z tym radzić. A tak naprawdę, i to jest może najgorsze, i nie powinnam się do tego przyzwyczajać i przyznawać tak głośno to to, że ja muszę mieć poczucie zadowolenia z siebie. I szlag mnie trafia jak mam poczucie, że ja coś zawaliłam. Cały świat mógłby mówić, że ja coś zrobiłam świetnie, a ja mam poczucie, że zawaliłam, to ja mam poczucie to będę miała poczucie, że zawaliłam - mówi nam gwiazda.

Reklama

Jak więc reaguje na krytykę? Zobaczcie naszą rozmowę z gwiazdą!