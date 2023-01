Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na Gali Tygodnika "Piłka Nożna". Para zadała szyku!

Podczas gali tygodnika „Piłka Nożna” to właśnie ona przyciągnęła uwagę fotoreporterów. I nic dziwnego, bo Małgorzata Rozenek-Majdan (41) z dumą prezentowała swój brzuszek. Gwiazda jest już w piątym miesiącu ciąży, ale nie myśli jeszcze o urlopie macierzyńskim. Na początku lutego razem z mężem poleciała (za zgodą lekarza) do USA na bal charytatywny. Potem wspólnie z Radosławem i synami Stasiem i Tadziem planują jeszcze wyjazd na narty do Tyrolu. Czas, gdy jej mężczyźni będą szaleć na stoku, Małgorzata chce wykorzystać na relaks w słońcu. Do Polski wróci dopiero na przełomie lutego i marca – prosto na plan kolejnego sezonu programu „Projekt: Lady”. Zobacz także: Płaszcz Małgorzaty Rozenek to ideał na wiosnę 2020. Teraz dostępny jest za pół ceny Małgorzata Rozenek-Majdan nie zamierza zwalniać tempa. Więcej znajdziecie w najnowszym "Party".