Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan stronią od bankietów. Choć są parą od ponad roku, to razem pojawili się tylko na dwóch imprezach:

na Balu Nocy Letniej TVN oraz na urodzinach „Party”.

Nowy program Małgorzaty Rozenek!

Ten program był marzeniem wielu gwiazd TVN. Jednak – jak dowiedziało się „Party” – flagowy show wiosennej ramówki stacji poprowadzi... Małgorzata Rozenek (36)! – Dyrektor programowy Edward Miszczak bardzo ją ceni i chce jak najlepiej wykorzystać jej ogromny potencjał. Dlatego prawa do nowego programu kupował z myślą o niej! Małgorzata połączy w nim swoje doświadczenie z „Perfekcyjnej pani domu” oraz „Bitwy o dom”! – zdradza nam osoba z TVN.

Jak udało nam się ustalić, Rozenek tym razem będzie robiła rewolucje, ale nie w polskich domach. – Na świecie podobny program prowadzi Gordon Ramsay i jest to hit! W Polsce też może odnieść sukces, bo Rozenek przyciąga przed telewizory rekordowo dużą widownię – dodaje pracownik TVN. A co na to sama gwiazda? – Niczego nie komentuję! – usłyszeliśmy, gdy poprosiliśmy ją komentarz. Czy przez nowe wyzwanie zawodowe Małgosia odwoła prywatne plany na 2015 rok? – Nie! Wszystko odbędzie się zgodnie z planem, ślub również! – uśmiecha się znajoma gwiazdy. Poprowadzi program, który na całym świecie jest hitem! Czy przez nowe wyzwanie odwoła ślub? Małgorzata zacznie pracę na planie nowego programu już w styczniu. Dlatego teraz, gdy ma jeszcze sporo wolnego czasu, chce się nacieszyć Radkiem.